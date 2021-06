Unregelmäßigkeiten und Militärpräsenz bei Wahl in Äthiopien

Nach monatelanger Gewalt hat unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen am Montag die Parlamentswahl in Äthiopien begonnen. Der Urnengang im zweitgrößten Land Afrikas ist ein wichtiger Test für den amtierenden Ministerpräsidenten und Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed. Jedoch berichtete die äthiopische Wahlkommission bereits nach einigen Stunden von Unregelmäßigkeiten. In der Hauptstadt Addis Abeba waren an wichtigen Standorten Militärfahrzeuge zu sehen.

SN/APA/AFP/AMANUEL SILESHI Lange Schlangen vor den Wahllokalen