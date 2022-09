Unruhen im Westjordanland

Nach der Festnahme zweier Hamas-Mitglieder ist es in Nablus zu schweren Konfrontationen zwischen Einwohnern und palästinensischen Sicherheitskräften gekommen. Bei einem Schusswechsel zwischen Polizisten und militanten Palästinensern sei ein 53-Jähriger getötet worden, teilte ein Krankenhaus in der Palästinenserstadt im nördlichen Westjordanland am Dienstag mit. Es war zunächst unklar, ob es sich dabei um einen Unbeteiligten handelte.

SN/APA/AFP/RONALDO SCHEMIDT Konfrontationen in Nablus nach Festnahme zweier Hamas-Mitglieder