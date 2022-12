Unruhen in Bolivien nach Festnahme von Oppositionspolitiker

In Bolivien eskalieren nach der Festnahme des Oppositionsführers Luis Fernando Camacho Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizei. In der Nacht zum Samstag zündeten Protestierer am Ende eines 24-Stunden-Streiks in Santa Cruz, der Hauptstadt der gleichnamigen Region, Autos und Reifen an. Auf Polizisten wurden Feuerwerkskörper geworfen, diese gingen mit Tränengas gegen die Protestierer vor.

SN/APA/AFP/RODRIGO URZAGASTI In Bolivien eskalieren die Proteste gegen die Festnahme Camachos