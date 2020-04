"Unsichtbarer Feind" - Trump will Einwanderung in die USA aussetzen

US-Präsident Donald Trump hat in einer Twitter-Botschaft angekündigt, er werde jegliche Einwanderung in die USA zeitweise aussetzen. Er werde einen dahin gehenden Erlass unterzeichnen, schrieb er am Montagabend. Er begründete dies mit der Corona-Pandemie und dem "Angriff des unsichtbaren Feindes" und der Notwendigkeit, "Jobs unserer großartigen amerikanischen Staatsbürger" zu schützen.

SN/AP In welche Richtung steuert die US-Einwanderungspolitik? Donald Trump gibt wieder Rätsel auf.