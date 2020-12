Unternehmen fordern CO2-Reduktionsziel von 65 Prozent

Im Vorfeld des EU-Gipfels Ende der Woche in Brüssel haben österreichische Unternehmen in einem Brief an die Bundesregierung ein CO2-Reduktionsziel von 65 Prozent gefordert. "Unser Klima kann nur dann stabilisiert werden, wenn der CO2-Ausstoß umfassend und rasch reduziert wird. Nur so kann das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Übereinkommens erreicht werden", heißt es laut Aussendung vom Dienstag in dem Schreiben, das von fünf Unternehmen, darunter IKEA und Spar, unterzeichnet wurde.

SN/APA (dpa)/Oliver Berg Nur mit einer CO2-Reduktion könne das 1,5-Grad-Ziel erreicht werden