Unterstützung für Laschets Kanzlerkandidatur in CDU-Gremien

Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat in den Führungsgremien der deutschen Partei vollen Rückhalt für seine angestrebte Kanzlerkandidatur erhalten. "Es gibt eine breite Unterstützung für Armin Laschet als Kanzlerkandidaten von CDU und CSU", sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Montag nach Beratungen von Präsidium und Bundesvorstand. Laschet selbst kündigte rasche Gespräche mit CSU-Chef Markus Söder an, der ebenfalls für die Kanzlerkandidatur bereit steht.

Die Wahl fällt auf Söder oder Laschet