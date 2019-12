Untersuchung der Polizeieinsätze in Hongkong eingestellt

Ein internationales Expertenteam, das in Hongkong an der Untersuchung der Polizeieinsätze gegen Demonstranten beteiligt war, hat seine Arbeit vorzeitig eingestellt. Die Untersuchung sei von der Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone nicht mit genügend Ressourcen und Vollmachten ausgestattet worden, erklärten die Fachleute am Mittwoch zur Begründung.

SN/APA (AFP/Archiv)/PHILIP FONG Der Polizei wird übertriebene Gewalt vorgeworfen