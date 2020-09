Untersuchung: Soldaten im Niger begingen Massenhinrichtungen

Im Kampf gegen Islamisten haben Soldaten der nigrischen Armee einer Untersuchung zufolge Massenhinrichtungen an Zivilisten verübt. Mindestens 71 Opfer solcher Taten seien in sechs Massengräbern gefunden worden. Die Untersuchung war nach dem Verschwinden von insgesamt 102 Menschen in dem westafrikanischen Land eingeleitet worden.

SN/AFP/BOUREIMA HAMA Die nigrische Armee kämpft gegen Islamisten