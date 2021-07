Unwetter-Katastrophe in Deutschland heizt Wahlkampf an

Die Flutkatastrophe in Deutschland lenkt den Blick auf das Thema Klimawandel. Doch hat sie auch Auswirkungen auf die Wahl?

Der Schrecken endet auch an Tag zwei der großen Fluten für Deutschland nicht: Bis Freitagabend waren mindestens 105 Tote zu beklagen. In Rheinland-Pfalz kamen nach offiziellen Angaben 62 Menschen ums Leben, in Nordrhein-Westfalen waren es 43. Allein im besonders betroffenen Landkreis Ahrweiler wurden bis Freitagabend noch 1300 Menschen vermisst. Tendenz steigend. Wie das Wasser im Westen der Republik.

Und es kamen erneut dramatische Berichte: In Erftstadt-Blessem ist eine Reihe von Häusern ganz oder teilweise eingestürzt. Aus den Gebäuden ...