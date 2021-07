Urlaub im Risikogebiet: Deutschland rät von Reisen nach Spanien ab

Berlin reagiert damit auf die steigenden Infektionszahlen in Spanien. Noch wird das Reisen dadurch nicht erschwert. Doch der nächste Schritt könnte viele Urlaubspläne durcheinanderwirbeln.

Die Flugzeuge auf Mallorcas Airport Son Sant Joan landen und starten im Minutentakt. Mehr als 2000 Flüge wurden an diesem Wochenende abgefertigt. Die meisten Maschinen kommen aus Deutschland, dem wichtigsten Reisemarkt der Mittelmeerinsel. Aber auch Schweizer und Österreicher fliegen wieder in dieses Mittelmeerparadies. Die Zahl der Flüge ist schon fast wieder so hoch wie im Sommer 2019, als die Coronapandemie noch nicht in Sicht war.

Nun aber, mitten in der Hochsaison, schieben sich plötzlich wieder dunkle Wolken über ...