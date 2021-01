Urlaub trotz Coronakrise - in Mexiko sind die Betten voll

An der Küste sind die Hotels ausgelastet, in den Städten die Spitäler. Trotz Coronakrise war Mexiko 2020 eines der meistbesuchten Länder der Welt.

In Mexikos Krankenhäusern spielen sich derzeit dramatische Szenen ab. Klinikleiter richten in den Medien Appelle an die Regierenden und sagen, die Kapazitäten seien erschöpft, die Beatmungsgeräte ausgegangen. Über 100 Spitäler im Land nehmen keine Patienten mehr auf. Die Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Claudia Sheinbaum, warnt, dass in der Metropole nur noch zehn Prozent der Betten verfügbar seien.

Im zweitgrößten Land Lateinamerikas wütet gerade die zweite Welle der Coronapandemie, ohne dass die erste jemals richtig abgeebbt wäre. Am Samstag verzeichnete ...