Urteil gegen Dündar wird in der Türkei erwartet

Im Prozess gegen den im deutschen Exil lebenden Journalisten Can Dündar wird am Mittwoch in der Türkei ein Urteil erwartet. Dem 59-Jährigen werden Terrorunterstützung sowie "militärische oder politische Spionage" vorgeworfen. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft fordert nach Angaben von Dündars Anwälten bis zu 35 Jahre Haft. Die Anwälte boykottieren aus Protest die Verhandlung. Sie wollen kein Urteil legitimieren, das zuvor bereits politisch entschieden worden sei.

SN/APA (dpa)/Arne Dedert Dündar wird u.a. Terrorunterstützung vorgeworfen