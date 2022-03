Urteil gegen Kremlgegner Nawalny erwartet

In dem umstrittenen Prozess gegen den inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny will das Gericht am Dienstag (8.00 Uhr MEZ) das Urteil sprechen. In dem als politische Inszenierung kritisierten Verfahren gegen den bekanntesten Gegner von Kremlchef Wladimir Putin hat die Staatsanwaltschaft 13 Jahre Gefängnis beantragt. Nawalnys Anwälte fordern Freispruch in dem Prozess wegen angeblichen Betrugs und Beleidigung einer Richterin.

SN/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV Nawalnys Anwälte fordern einen Freispruch