Urteil gegen Sarkozy in Prozess um Wahlkampfkosten erwartet

Im Prozess gegen Frankreichs Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy wegen mutmaßlich überhöhter Wahlkampfkosten wird ein Urteil erwartet. Die Entscheidung will ein Pariser Gericht am Donnerstagmorgen mitteilen. Sarkozy drohen in dem Verfahren bis zu einem Jahr Haft und eine Geldbuße. Die Verteidigung forderte Freispruch für den konservativen früheren Staatschef.

SN/APA/AFP/SAMEER AL-DOUMY Sarkozy muss sich in Prozess um Wahlkampfkosten verantworten