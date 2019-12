Urteil gegen Sudans Ex-Präsidenten Al-Bashir erwartet

Im Korruptions- und Geldwäscheprozess gegen den abgesetzten sudanesischen Staatschef Omar al-Bashir wird am Samstag (09.00) das Urteil erwartet. Al-Bashir werden konkret Korruption, Devisenvergehen und die illegale Anhäufung von Vermögen vorgeworfen. In seinem Anwesen war nach seinem Sturz Bargeld in Millionenhöhe beschlagnahmt worden.

SN/APA (AFP/Archiv)/EBRAHIM HAMID Omar al-Bashir im August vor Gericht in Khartum