Urteil gegen Trump: Was heißt das jetzt?

Donald Trump ist des sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen worden. Es ist die erste juristische Niederlage des US-Ex-Präsidenten, der in eine Reihe von Verfahren verstrickt ist. Welche Folgen hat das Urteil?

Ex-US-Präsident Donald Trump wurde am Dienstag wegen sexuellen Missbrauchs und Verleumdung von einer neunköpfigen Jury für schuldig befunden. Die US-Autorin E. Jean Carroll hatte Trump vorgeworfen, er habe sie Mitte der 1990er Jahre in einer Umkleidekabine eines New Yorker Nobelkaufhaus vergewaltigt. Trump war damals noch Immobilienunternehmer. Er hatte die Anschuldigung stets zurückgewiesen. Strafrechtlich sind die Vorwürfe verjährt, zivilrechtlich stand der heute 79-jährigen Carroll der Rechtsweg jedoch offen. Was bedeutet das Urteil?

1. Anders als im Strafrecht geht es ...