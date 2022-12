Urteil im Prozess um Terroranschlag in Nizza 2016 erwartet

Gut sechseinhalb Jahre nach dem wohl islamistisch motivierten Terroranschlag in Nizza mit 86 Toten und Hunderten Verletzten wird in Paris ein Urteil gegen acht mutmaßliche Unterstützer des Attentäters erwartet. Das Gericht will die Entscheidung um 17.00 Uhr verkünden. Am 14. Juli 2016 (Frankreichs Nationalfeiertag) war der Tunesier Mohamed Lahouaiej Bouhlel auf der Flaniermeile Promenade des Anglais in Nizza mit einem tonnenschweren Lastwagen in eine Menschenmenge gerast.

SN/APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Frankreich stand unter Schock