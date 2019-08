Urteil in Berufungsverfahren gegen Pell fällt kommende Woche

Im Berufungsverfahren gegen den wegen Kindesmissbrauchs verurteilten australischen Kurienkardinal George Pell fällt kommende Woche das Urteil. Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs des Staates Victoria in Melbourne wird am kommenden Mittwoch verkündet, wie Gerichtsvertreter am Donnerstag mitteilten.

SN/APA (AFP)/WILLIAM WEST Pell soll Kinder missbraucht haben