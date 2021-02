Urteil über iranischen Diplomaten unter Terrorverdacht

Im Prozess um den vereitelten Sprengstoffanschlag auf eine Großkundgebung von Exil-Iranern in Frankreich wird am Donnerstag das Urteil eines belgischen Gerichts erwartet. Den vier Angeklagten, darunter einem in Wien akkreditierten iranischen Ex-Diplomaten, wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, das Attentat auf die Veranstaltung mit Tausenden Teilnehmern geplant und vorbereitet zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat Haftstrafen von bis zu 20 Jahren gefordert.

Exil-Iraner sollten Ziel von Terroranschlag werden