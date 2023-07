Urteile gegen zwei Frauen im Iran erwartet

Die beiden berichteten als erste Journalistinnen über den Tod von Mahsa Amini in Polizeigewahrsam. Nun stehen sie vor Gericht und müssen mit harten Strafen rechnen.

In den umstrittenen Prozessen gegen zwei berühmte Journalistinnen im Iran werden laut Familienangehörigen nun die Urteile erwartet. Am Mittwoch kam die Verhandlung gegen die Journalistin Elaheh Mohammadi zum Abschluss, wie ihre Schwester Elnas auf Twitter berichtete. Am Dienstag verteidigte sich ihre Kollegin Nilufar Hamedi vor demselben Revolutionsgericht in Teheran. In Kürze sollen die Urteile verkündet werden.

Die beiden Frauen waren im vergangenen Herbst die ersten, die über den Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini berichteten, der dann im Iran eine massive Protestwelle zur Folge hatte. Ihnen wird Zusammenarbeit mit Auslandsgeheimdiensten sowie Propaganda gegen den Staat vorgeworfen. Ihre Zeitungen weisen die Vorwürfe zurück. Seit mehr als 300 Tagen sind beide Journalistinnen inhaftiert.

Laut der Zeitung "Hammihan" wies Mohammadi bei ihrer Verhandlung die Vorwürfe entschieden zurück. "Während meiner gesamten professionellen Laufbahn habe ich nichts anderes getan, als mit Menschen zu sprechen und einen Schritt zu tun, um ihr Leben zu verbessern", sagte die Journalistin laut ihrem Arbeitgeber vor Gericht. "Ich hatte nie eine Verbindung zu einer ausländischen Regierung und bin stolz darauf, an der Seite der Menschen geblieben zu sein, um ihre Stimme zu sein."

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) kritisierte die Prozesse scharf und forderte Freisprüche. "Die beiden Berichterstatterinnen haben das getan, was ihr Beruf ist: Bericht erstatten", sagte der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall laut einer Mitteilung. "Das hat weder etwas mit Spionage noch mit Propaganda zu tun."

Die Prozesse finden hinter verschlossenen Türen statt. Verhandelt wird das Verfahren vor einem berüchtigten Revolutionsgericht in Teheran, dessen Vorsitzender Richter Abolghassem Salavati für besonders harsche Urteile bekannt ist. Im Rahmen der jüngsten Protestwelle hat Salavati mehrere Todesurteile gegen Demonstranten gesprochen.

Das Straßenbild hat sich seit Ausbruch der Proteste im Herbst 2022 verändert: Viele Frauen tragen offene Haare oder luftige Kleider. Vor einem Jahr wäre das undenkbar gewesen in der Islamischen Republik Iran. Nach den Aufständen im Herbst ignorieren immer mehr Frauen die Kleidungsvorschriften, auch als Zeichen des Protests.

"Am Anfang habe ich mich gefürchtet, als ich das erste Mal ohne Kopftuch nach draußen gegangen bin. Jetzt nicht mehr", erzählt Mina an einem heißen Juliabend in der Millionenstadt. Gleich am Tag der Rückkehr der berüchtigten Sittenwächter der iranischen Polizei wurde die Frau, die eigentlich anders heißt, mit ihrer Freundin das erste Mal seit Monaten wieder verwarnt. Rund zwei Wochen ist das her.

Von drohenden Konsequenzen wollen sich viele Frauen nicht einschüchtern lassen. "Sie haben verstanden, dass wir keine Angst mehr haben", sagt Mina. Und es sind nicht nur Iranerinnen, die wie im Herbst für ein selbstbestimmtes Leben kämpfen. Vereinzelt sind Männer zu sehen, die Shorts tragen und damit ebenfalls gegen die islamischen Kleidungsregeln verstoßen. Mina erzählt von Bekannten, die heute entschieden eingreifen würden, wenn Sittenwächter Frauen kontrollieren. "Eine Gesellschaft, die sich einmal in Bewegung gesetzt hat, macht keinen Schritt zurück mehr", sagt die 34-Jährige.

In vielen Einkaufszentren wohlhabender Gegenden sind die Gegensätze sichtbarer denn je. Entweder tragen Frauen gar kein Kopftuch - oder verhüllen sich strenger. Locker sitzende Hidschabs auf dem Hinterkopf wie zu früheren Zeiten sind selten geworden. Fern der Großstädte wird die Kopftuchpflicht mehr eingehalten.

Viele Iranerinnen und Iraner hatten erwartet, dass die Moralpolizei früher oder später wieder patrouilliert. Doch scheinen die Sittenwächter, die Frauen mit schlecht sitzenden Kopftüchern oder auffälliger Kleidung früher auf die Wache brachten, deutlich vorsichtiger vorzugehen. Hardliner drängen seit Monaten auf ein strengeres Vorgehen gegen die Verstöße.

Mina betont in dem Zusammenhang: "Für die Islamische Republik ist das Kopftuch das fundamentalste Kontrollinstrument." Die 34-Jährige lebt allein, das galt früher in traditionellen Kreisen als ungewöhnlich. Als Frau, die Karriere gemacht hat, will sie selbstbestimmt leben. "Es ist klar, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffen will, auch darüber, was ich anziehe."