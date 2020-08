Urteilsverkündung im Mordfall Kuciak verschoben

Das Spezialisierte Strafgericht in Pezinok in der Slowakei hat die für Mittwoch angekündigte Urteilsverkündung im Mordfall des Investigativ-Journalisten Jan Kuciak verschoben. Die Urteilsverkündung wurde im ganzen Land mit viel Spannung erwartet und sollte am Vormittag um 9 Uhr stattfinden. Akkreditiert hatten sich im Vorfeld auch rund 100 in- und ausländische Journalisten.

SN/APA (AFP)/JOE KLAMAR Der Mordfall bewegte nicht nur die Menschen in der Slowakei