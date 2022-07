US-Abtreibungsurteil trifft Frauen in Afrika

Der WHO-Generaldirektor fürchtet, konservative Regierungen könnten dem US-Kurs folgen.

"Abtreibung noch am gleichen Tag". "Schmerzfrei". "Schon ab 200 Rand [12 €]". So lauten einige der Plakate, die in südafrikanischen Townships auf Laternenpfählen und Münztelefonen kleben. In der Kap-Republik boomen sogenannte "Hinterhof-Abtreibungen", also illegale Schwangerschaftsabbrüche, durchgeführt von selbsternannten Ärzten, die das Leben von Frauen gefährden. Jetzt herrscht Sorge, dass das umstrittene Urteil des US-Höchstgerichts, mit dem ein generelles Abtreibungsverbot gekippt wurde, gefährlicher Schwangerschaftsabbrüche in Afrika vorantreiben könnte.

Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Ghebreyesus sieht den Richterspruch als ...