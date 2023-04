US-Außenminister: 72-stündige Waffenruhe im Sudan vereinbart

US-Außenminister Antony Blinken hat eine Waffenruhe im Sudan in Aussicht gestellt. Blinken teilte am Montag in einer schriftlichen Stellungnahme mit, nach intensiven Verhandlungen hätten sich die sudanesischen Streitkräfte und die mit ihnen rivalisierenden paramilitärischen Einheiten darauf geeinigt, ab Mitternacht für 72 Stunden eine landesweite Waffenruhe einzuhalten. Die US-Regierung fordere beide Seiten nachdrücklich auf, sich vollständig an diese Absprache zu halten.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/A Soll laut Antony Blinken ab Mitternacht gelten