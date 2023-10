US-Außenminister Blinken zu Besuch in Israel

Unter dem Eindruck des Terrorangriffs auf Israel und den darauffolgenden Angriffen Israels auf den Gazastreifen ist US-Außenminister Antony Blinken am Donnerstag in Israel eingetroffen. Blinken will Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Präsident Yitzhak (Isaac) Herzog treffen. Die NATO-Staaten brachten unterdessen ihre Solidarität mit Israel zum Ausdruck und machten deutlich, dass es das Recht habe, sich "verhältnismäßig" gegen die Terrorakte zu verteidigen.

Die im Gazastreifen herrschende islamistische Palästinenserorganisation Hamas sei aufgerufen, sofort alle Geiseln freizulassen, hieß es in einer Mitteilung der NATO vom Donnerstag weiter. Zivilisten müssten so gut wie möglich geschützt werden. Der israelische Verteidigungsminister Yoav Galant hatte seine Amtskollegen von den NATO-Staaten persönlich über die Gräueltaten der Hamas an israelischen Zivilisten unterrichtet. Zudem informierte er auch über solche Taten an Staatsangehörigen mehrerer Bündnisstaaten, hieß es weiter. Galant sei per Videokonferenz zum Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel geschaltet worden.

Mit Blick auf israelfeindliche Länder wie den Iran hieß es, Verbündete hätten deutlich gemacht, dass keine Nation oder Organisation es versuchen sollte, die Situation auszunutzen oder sie eskalieren zu lassen. Eine Reihe von NATO-Staaten habe zudem erklärt, dass sie Israel bei den weiteren Reaktionen auf die Situation praktische Unterstützung leisteten. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte: "Israel steht nicht allein."

Die US-Regierung führt unterdessen mit Israel und Ägypten Gespräche über die Öffnung eines Grenzübergangs für Zivilisten zur Ausreise aus dem Gazastreifen. "Wir wollen nach bestem Wissen und Gewissen sicherstellen - und ich weiß, dass Israel nach bestem Wissen und Gewissen sicherstellen will -, dass Zivilisten nicht zu Schaden kommen", hatte Blinken vor seiner Abreise nach Israel gesagt.

Die Türkei verhandelt nach eigenen Angaben über die Freilassung der von der Hamas entführten israelischen Geiseln. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus dem türkischen Präsidialamt. Der Prozess werde von Präsident Recep Tayyip Erdogan und den zuständigen Institutionen gesteuert. Wer genau an den Verhandlungen beteiligt ist und wie diese geführt werden, war zunächst nicht bekannt.

Humanitäre Hilfslieferungen an die Palästinenser im Gazastreifen sind der Türkei zufolge gegenwärtig kaum möglich. "Die Lage in der Region ist derzeit sehr kompliziert", sagt ein Vertreter des türkischen Verteidigungsministeriums vor der Presse. Die Türkei stehe für Hilfslieferungen bereit und das Militär sei auf entsprechende Aufgaben vorbereitet.

Brasilien setzte für Freitag eine weitere Sitzung des UNO-Sicherheitsrats zum Krieg in Nahost an. Der brasilianische Außenminister Mauro Vieira unterbrach eine Asienreise, um bei dem Treffen des höchsten UNO-Gremiums in New York "die Situation im Gazastreifen anzusprechen", wie sein Ministerium mitteilte.

Unterdessen bemühten sich auch die Gegner Israels, ihre Kontakte enger zu knüpfen. Die Präsidenten von Syrien und dem Iran riefen die islamischen Länder auf, sich auf eine Unterstützung für die Palästinenser zu einigen. "Islamische und arabische Länder sowie alle freien Menschen der Welt müssen eine gemeinsame Position erreichen, um die Verbrechen des zionistischen Regimes (Israel, Anm.) gegen das unterdrückte palästinensische Volk zu stoppen", sagt der iranische Präsident Ebrahim Raissi in einem Telefongespräch mit seinem syrischen Amtskollegen Bashar al-Assad.

Am Mittwoch hatte Raissi bereits mit dem saudischen Kronprinzen Mohammad bin Salman gesprochen. Der Iran und Syrien sind langjährige Verbündete im Nahen Osten. Der Iran unterstützt zudem die israelfeindliche Hamas im Gazastreifen sowie die Hisbollah im Libanon. Belege, dass der Iran den Hamas-Angriff vom Samstag konkret und operativ unterstützt hat, gibt es westlichen Regierungen zufolge derzeit nicht.

Der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahian wird unterdessen in den Libanon reisen, um den israelisch-palästinensischen Konflikt zu besprechen. Der Iran unterstützt die im Libanon einflussreiche Hisbollah-Miliz, die wie die Hamas ein Erzfeind von Israel ist. Aus dem Süden des Libanons wurden auch zuletzt mehrfach Ziele in Israel angegriffen. Erst am Mittwoch reklamierte die Hisbollah den Beschuss eines israelischen Militärpostens für sich.