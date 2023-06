US-Außenminister Blinken offenbar vor neuer China-Reise

US-Außenminister Anthony Blinken wird nach Information einer mit der Angelegenheit vertrauten Person, in der kommenden Woche nach Peking reisen. Der Besuch diene demnach dazu, die angespannten Beziehungen zwischen den beiden Mächten zu stabilisieren. Termin sei der Sonntag der nächsten Woche, der 18. Juni. Im Februar hatte Blinken einen Besuch in Peking kurzfristig abgesagt nachdem ein mutmaßlicher chinesischer Spionageballon über den Vereinigten Staaten unterwegs war.

Ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington sagte, ihm lägen keine Informationen über Blinkens Reise vor. Er verwies jedoch auf das Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Xi Jinping beim G20-Gipfel im November in Bali. China sei offen für einen Dialog mit den Vereinigten Staaten und hoffe, dass die USA mit China in die gleiche Richtung arbeiteten und gemeinsam getroffene Vereinbarungen gemeinsam umsetzen würden.