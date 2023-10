US-Außenminister traf erneut Netanyahu und Herzog in Israel

US-Außenminister Antony Blinken ist am Montag zum zweiten Mal binnen weniger Tage mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und Israels Präsident Yitzhak Herzog zusammengekommen. Bereits am Donnerstag hatte Blinken die beiden in Israel getroffen. Danach war er nach Katar, Saudi-Arabien, in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Ägypten gereist und hatte unter andrem den palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas getroffen.

BILD: SN/APA/AFP/JACQUELYN MARTIN Blinken erhielt Update zur Lage in der Region