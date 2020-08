US-Außenminister Pompeo kommende Woche in Österreich

US-Außenminister Mike Pompeo besucht im Zuge seiner Europa-Reise am Freitag kommender Woche auch Österreich. In Wien wird er u.a. Bundeskanzler Sebastian Kurz, Außenminister Alexander Schallenberg sowie Finanzminister Gernot Blümel (alle ÖVP) treffen, wie das Außenamt am Donnerstag der APA bestätigte. Bei dem Treffen soll es um die "Vertiefung der strategischen Partnerschaft" gehen, hieß es.

Die Einladung nach Wien sei bei einem Telefonat Schallenbergs mit seinem Amtskollegen im Juni ausgesprochen worden, so das Außenamt. Kurz und Schallenberg hätten Anfang März nach Washington reisen sollen, dort wäre unter anderem ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump auf dem Programm gestanden. Der zweite Besuch des Kanzlers im Weißen Haus wurde aber von Trump aufgrund der Coronasituation verschoben.

Vor seinem Österreich-Besuch trifft Pompeo am Dienstag (11. August) den tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babis sowie den tschechischen Außenminister Tomas Petricek in Prag. Im Rahmen der Europa-Reise will Pompeo auch Polen und Slowenien besuchen. Die vier Länder seien "alle große Freunde Amerikas". "Ich erwarte, dass es eine sehr wichtige und produktive Reise sein wird", sagte er auf eine Pressekonferenz in Washington.

Die geplante Truppenumverteilung der US-Streitkräfte in Europa werde kein Thema der Gespräche sein, ließ Petricek am Donnerstag laut tschechischen Medienberichten wissen. "Die Tschechische Republik ist kein Land, in das amerikanische Soldaten verlegt werden sollen", betonte der Sozialdemokrat. "Unsere Sicherheitszusammenarbeit konzentriert sich auf andere Bereiche." Die USA hatten vor kurzem angekündigt, rund 12.000 ihrer Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Davon sollen knapp 5.600 Soldaten in andere NATO-Staaten verlegt werden, der Rest in die USA zurückkehren.

Quelle: Apa/Ag.