US-Außenminister Pompeo startet Deutschland-Besuch

US-Außenminister Mike Pompeo hat seine zweitägige Deutschland-Reise begonnen. Am Donnerstagmittag traf er im Ort Mödlareuth ein. Das Dorf mit knapp 50 Einwohnern an der bayerisch-thüringischen Grenze war zur Zeit der deutschen Teilung von einer Grenzmauer durchschnitten und hatte deshalb den Beinamen "Little Berlin" erhalten.

SN/APA (AFP)/John Macdougall Mike Pompeo zu Besuch in "Little Berlin"