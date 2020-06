US-Außenminister Pompeo trifft chinesischen Kollegen

Inmitten zunehmender Spannungen zwischen den USA und China haben sich die Außenminister beider Länder zu Gesprächen in Hawaii getroffen. Die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua meldete am Donnerstag im Anschluss, beide Seiten hätten das Treffen in Honolulu als "konstruktiven Dialog" gewertet.

SN/APA (Archiv/AFP)/YURI GRIPAS "Konstruktiver Dialog" zwischen Pompeo und Yang