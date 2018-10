US-Außenminister Pompeo trifft Nordkoreas Machthaber

Vier Monate nach dem aufsehenerregenden Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea ist US-Außenminister Mike Pompeo mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un zusammengekommen. Er habe eine gute Reise nach Pjöngjang gemacht, um Kim zu treffen, twitterte Pompeo am Sonntag. "Wir machen weiter Fortschritt bei den Vereinbarungen des Singapur-Gipfels."

Kim hatte bei seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Juni seinen Willen zur atomaren Abrüstung bekräftigt. Vor den Gesprächen in Pjöngjang war erwartet worden, dass Pompeo mit Kim auch über die Möglichkeit eines zweiten Gipfels zwischen beiden Ländern reden wird. Es war der vierte Besuch Pompeos in dem international isolierten Land. Noch am Sonntag wurde der US-Chefdiplomat in Seoul erwartet, um die südkoreanische Regierung über seine Unterredungen mit Kim zu informieren.

Trotz seiner Absichtserklärungen zum Abbau des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms hatte Kim bisher keine konkreten Zusagen gemacht, bis wann abgerüstet werden soll. Auch ist noch unklar, wie die Gegenleistungen der USA aussehen. Pompeo wird am Montag nach Peking reisen.

