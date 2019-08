US-Außenminister Pompeo verkündet formalen Ausstieg aus Abrüstungsvertrag INF

Die USA haben nach Angaben Russlands den Ausstieg aus dem INF-Vertrag über das Verbot landgestützter atomarer Mittelstreckenwaffen erklärt. Das teilte das Außenministerium in Moskau am Freitag der Agentur Interfax zufolge mit. US-Außenminister Mike Pompeo sagte bei einem Besuch in Bangkok, der Ausstieg der USA aus dem Vertrag "tritt heute in Kraft".

SN/APA (dpa)/Harry Melchert Die ersten Raketen wurden gemäß dem INF-Abkommen 1988 abtransportiert