US-Außenminister schließt Sturz Maduros nicht aus

US-Außenminister Rex Tillerson hat einen Sturz von Venezuelas Präsident Nicolas Maduro durch das Militär des Landes nicht ausgeschlossen. In der Geschichte Venezuelas und anderer lateinamerikanischer Staaten sei es häufig das Militär gewesen, das gehandelt habe, sagte Tillerson am Donnerstag in einer Rede an der Universität von Texas.

SN/APA (AFP)/PEDRO PARDO Rex Tillerson befindet sich derzeit auf Lateinamerika-Reise