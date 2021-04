US-Außenminister überraschend in Afghanistan eingetroffen

US-Außenminister Antony Blinken ist am Donnerstag überraschend zu einem Besuch in Afghanistan eingetroffen. Blinken traf in Kabul den afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani und andere Regierungsvertreter. US-Präsident Joe Biden hatte am Vortag den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan bis zum 11. September angekündigt. Damit geht der gesamte Einsatz der NATO zu Ende. In afghanischen Regierungskreisen hat das teils empörte Reaktionen hervorgerufen.

SN/APA (AFP)/JOHANNA GERON Blinken will weitere "Partnerschaft" demonstrieren