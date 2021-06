US-Behörden hatten Hinweise vor Kapitol-Angriff

Die Sicherheitsbehörden hatten vor der Erstürmung des Kapitols am 6. Jänner Hinweise auf einen möglicherweise bevorstehenden Angriff. Der nachrichtendienstliche Arm der Kapitols-Polizei (IICD) sei sich des Gewaltpotentials bewusst gewesen, hieß es in dem am Dienstag veröffentlichten überparteilichen Bericht von zwei Senats-Ausschüssen. Kritische Informationen über die Bedrohung seien nicht weitergegeben worden.

SN/APA/AFP/ROBERTO SCHMIDT Sicherheitskräfte waren schlecht vorbereitet