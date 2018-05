US-Botschafter in Österreich schwärmt von Bundeskanzler Kurz

Der neue US-Botschafter in Österreich, Trevor Traina, ist voll des Lobes für Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). "Sebastian Kurz repräsentiert die Zukunft der europäischen Politik. Österreich ist in großartigen Händen", schrieb Traina am Dienstagabend nach einem Treffen mit Kurz auf Twitter. "Die USA und Österreich haben eine exzellente Partnerschaft."

SN/APA/HANS PUNZ Schon Trainas Großvater war Botschafter in Österreich