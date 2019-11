US-Botschafter: Österreich hat "Glück" mit Bierlein

US-Botschafter Trevor Traina hat Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein einen "sagenhaften Job" attestiert. "Österreich hat Glück, Sie in diesem schwierigen Zeitabschnitt als Kanzlerin zu haben", sagte Traina am Dienstagabend bei der Eröffnung der neuen Räumlichkeiten der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft (ÖAG) in Wien.

SN/APA (BKA/Wenzel)/ANDY WENZEL US-Botschafter Traina streute Kanzlerin Bierlein Rosen