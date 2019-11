US-Botschafter Sondland wird in Ukraine-Affäre befragt

In der Ukraine-Affäre wird am Mittwoch (15.00 Uhr MEZ) der US-Botschafter bei der Europäischen Union, Gordon Sondland, befragt. Der Vertraute von US-Präsident Donald Trump wird in einer öffentlichen Anhörung im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses aussagen. Sondland spielt in der Ukraine-Affäre eine zentrale Rolle.

SN/APA (AFP)/OLIVIER DOULIERY Sondland muss sich einer öffentlichen Anhörung stellen