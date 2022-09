US-Botschafterin lobt Wiens "Standhaftigkeit" bei Sanktionen

US-Botschafterin Victoria Kennedy hat die "Standhaftigkeit" Österreichs gegenüber der russischen Aggression in der Ukraine gelobt. "Als US-Vertreterin in Österreich begrüße ich die entschlossene Haltung Österreich in der EU, das Aufstehen gegen die ungerechtfertigte Aggression gegenüber der Ukraine und die Standhaftigkeit bei den Sanktionen", sagte Kennedy am Dienstagabend bei einem Empfang der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft (ÖAG) in Wien.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Kennedy sieht USA und Österreich als "gleichgesinnte Länder"