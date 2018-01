US-Budgetnotstand am ersten Jahrestag von Trumps Amtsantritt

Regierungsstillstand am Jahrestag der Amtseinführung: Genau ein Jahr nach der Vereidigung von Präsident Donald Trump ist am Samstag um Mitternacht in den USA eine Haushaltssperre in Kraft getreten, welche die Arbeit der Bundesbehörden weitgehend lahmlegt. Republikaner und Demokraten hatten sich zuvor im Senat nicht auf einen Übergangshaushalt einigen können.

SN/APA (AFP)/MANDEL NGAN Trump und Demokraten schieben einander die Schuld zu