US-Demokrat Bloomberg tritt als Präsidentschaftskandidat an

Der Milliardär und frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg will US-Präsident Donald Trump (Republikaner) bei der Wahl 2020 herausfordern. Der Demokrat kündigte am Sonntag an, offiziell ins Präsidentschaftsrennen seiner Partei einzusteigen. Bereits seit Tagen wurde eine solche Botschaft des schwerreichen 77-Jährigen erwartet.

SN/APA (AFP/GETTY)/YANA PASKOVA Der Ex-Bürgermeister von New York will es mit Präsident Trump aufnehmen