US-Demokraten machen im Budgetstreit Druck auf Trump

Im Haushaltsstreit in den USA machen die Demokraten Druck auf Präsident Donald Trump. In der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Repräsentantenhauses am Donnerstag wollen sie ihre neu gewonnene Mehrheit nutzen, um ein Haushaltsgesetz zu verabschieden. Damit soll die Zwangsschließung von Teilen des Regierungsapparats beendet werden. Trump erteilte den Entwurf bereits eine Absage.

