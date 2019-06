US-Demokraten: Trump könnte in Krieg mit dem Iran "stolpern"

Die oppositionellen US-Demokraten sehen die Gefahr eines Krieges zwischen den USA und dem Iran. "Der Präsident hat wohl nicht vor, in den Krieg zu ziehen, aber wir sind besorgt, dass er und die Regierung in einen Krieg hineinstolpern könnten", sagte der Fraktionschef der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, nach einem Gespräch mit Präsident Donald Trump am Donnerstag in Washington.

