US-Demokraten verschieben Nominierungsparteitag

Die oppositionellen Demokraten werden ihren Kandidaten für die US-Präsidentschaftswahl wegen der Corona-Krise erst Mitte August offiziell nominieren. Der Nominierungsparteitag werde statt Mitte Juli erst in der Woche des 17. August stattfinden, teilte die Demokratische Partei am Donnerstag in Washington mit.

SN/APA (AFP/Archiv)/SAUL LOEB Joe Biden muss sich wohl noch gedulden