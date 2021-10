US-Ehepaar wegen Spionage verhaftet

Spionagethriller vor den Toren Washingtons: Ein Ehepaar versuchte geheime Baupläne für atombetriebene U-Boote an eine ausländische Macht zu verraten. Und flog auf.

Die verschlafene Nachbarschaft von Hillsmere Estates verwandelte sich über Nacht zum Schauplatz eines nationalen Dramas. In dessen Zentrum stehen der Nuklearingenieur Jonathan T. und seine Frau Diana, die hier eben noch mit ihren beiden Kindern und ihren Hunden ein unauffälliges Leben geführt hatten. Seit ihrer Festnahme wegen mutmaßlichen Verrats höchster Militärgeheimnisse am Samstag wird ihr Haus in der herbstlich belaubten Straße von Reportern und Ermittlern belagert.

Aufgeregt wird in den USA darüber spekuliert, was den 42-jährigen Ingenieur und ...