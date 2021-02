US-Energieversorger müssen sich für Winterstürme wappnen

Ausgefallene Generatoren und vereiste Windräder wird es in Staaten wie Texas ohne Gegenmaßnahmen öfter geben.

Das Wetter in den USA schlägt Kapriolen. Während die Temperaturen im arktischen Anchorage in Alaska vergleichsweise milde minus sechs Grad Celsius erreichten, stürzten sie in Corpus Christi im Süden des US-Bundesstaates Texas auf minus sieben Grad. "Das hat uns in eine extrem schwierige Situation gebracht", sagt Bürgermeisterin Paulette Guajardo. "Wir sind eine Badeanzug- und Shorts-Gemeinde, die an 300 warme Sonnentage im Jahr gewöhnt ist. Mindestens ein Drittel der 325.000 Einwohner saß über Stunden im Dunkeln und in der Kälte, weil ...