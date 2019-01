US-Experte über Haushaltsstreit: "In einer Sache hat Trump jetzt schon gewonnen"

Wegen des "Shutdowns" sind 800.000 Bundesbedienstete seit mehr als einem Monat im Zwangsurlaub oder müssen unbezahlt arbeiten. In den kommenden Tagen bleibt bei ihnen zum zweiten Mal in Folge das Gehalt aus, das eigentlich alle zwei Wochen gezahlt wird. Wie es nun weitergehen kann und wie die Amerikaner damit leben, erklärt ein Experte im SN-Gespräch.

Seit mehr als einem Monat legt der Haushaltsstreit Teile der US-Regierung still. Trump fordert vom Kongress 5,7 Milliarden Dollar für die Grenzmauer zu Mexiko, die die Demokraten ablehnen. Am Donnerstag kamen führende Vertreter der Republikaner und der Demokraten zusammen, um über eine mögliche Zwischenfinanzierung zu sprechen. Im zentralen Streitpunkt zeichnete sich aber keine Lösung ab.

"Es gibt nun zwei Plan Bs", sagt Politikexperte Heinz Gärtner von der Universität Wien. Entweder es würde eine Übergangsfinanzierung gefunden oder der Präsident greife zu einer Notverordnung. Damit würde er auf Geld zurückgreifen, das eigentlich im Verteidigungsbudget liegt. "Ich bin mir sicher, dass eine Vorlage bereits im Weißen Haus liegt", sagt Gärtner.

"Shutdown" könnte eine Verfassungskrise auslösen

Auch der Sender CNN berichtete, das Weiße Haus bereite einen Entwurf für eine solche Notstandserklärung vor. Es habe in der Regierung potenzielle Mittel in Höhe von mehr als sieben Milliarden Dollar identifiziert, die für den Mauerbau genutzt werden könnten. Der überwiegende Teil dieser Gelder liege beim Pentagon.

"So wie es aussieht können die Demokraten nur mehr bremsen, nicht mehr aufhalten", sagt Gärtner. Der Budgetstreit könnte eine Verfassungskrise auslösen. Der nächste Schritt wäre dann, dass der Fall vor den Obersten Gerichtshof gehe. Kritiker argumentieren, dass der Präsident mit einem solch einseitigen Vorgehen über das Ziel hinausschießen und einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen würde.

"In einem Punkt hat Trump bereits gewonnen"

Zwei Gesetzesinitiativen für ein Ende der längsten Budgetsperre der US-Geschichte waren am Donnerstag im Kongress in Washington gescheitert - und dennoch kam etwas Bewegung in die Bemühungen um einen Kompromiss. Direkt nach dem Scheitern der beiden Gesetzesvorstöße berieten Spitzenvertreter von Republikanern und oppositionellen Demokraten über eine mögliche Zwischenfinanzierung der Bundesbehörden für einen Zeitraum von drei Wochen. Sowohl Senatoren der Republikaner als auch der Demokraten sprachen sich für die Übergangslösung aus, um in dieser Zeit das Thema der Grenzsicherheit weiter diskutieren zu können.

Dass die Grenzsicherheit verbessert werden soll, wurde auch von den Demokraten bereits zugestimmt. "Damit hat Trump in einer Sache bereits gewonnen", sagt Politologe Gärtner. Er habe die Frage der Migration - wie bereits bei der Präsidentschaftswahl - wieder zum Hauptthema gemacht. Die Themen der Demokraten, wie zum Beispiel Gesundheit, Sozialausgaben und Studiengebühren, seien damit einmal mehr vom Tisch.

Auch Botschaft in Wien betroffen

800.000 Bundesbedienstete sind wegen des "Shutdowns" seit mehr als einem Monat im Zwangsurlaub oder müssen unbezahlt arbeiten. Auch Bedienstete der amerikanischen Botschaft in Wien sind davon betroffen. "Das betrifft diejenigen, die von Städtepartnern bezahlt werden", sagt Gärtner.

Weil viele Amerikaner kaum Rücklagen haben, regelmäßige Zahlungen wie Miete und tägliche Ausgaben aber weiter fällig werden, hat das teils dramatische Folgen. "Einige suchen sich bereits einen zweiten Job, mit dem sie Geld verdienen", so Gärtner. Tafeln geben kostenloses Essen an Betroffene aus.

SN/AP Freiwillige teilen Essen aus für diejenigen, die sich tägliche Mahlzeiten nicht mehr leisten können.

Und wie gehen die Amerikaner mit der Krise um? "Sie hoffen, dass es zu Ende geht", sagt der Politologe. Aber viel mehr können sie nicht tun. Beim vergangenen "Shutdown" seien die Bundesbediensteten im Nachhinein rückvergütet worden.

Hat der "Shutdown" Folgen für die Sicherheit des Landes?

Es mehren sich auch Warnungen - etwa aus den Reihen von Fluglotsen oder der Bundespolizei FBI - vor bösen Folgen für die Sicherheit des Landes. "Die Abfertigungen an den Flughäfen gehen nur sehr langsam voran", sagt Poltikexperte Gärtner. Beamte an Flughäfen oder Polizeibeamte sind verpflichtet, zu arbeiten. Jedoch nur in geringerer Besetzung. Mittelfristig werde das Konsequenzen nach sich ziehen.

Eine zeitliche Grenze für den "Shutdown" gibt es nicht. "Das sieht die amerikanische Verfassung nicht vor", sagt Gärtner. "Es gibt keine rote Linie, was das betrifft."