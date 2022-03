US-Gas hilft gegen Europas Erpressbarkeit

Tankschiffe sollen Flüssiggas nach Europa bringen und langfristig ein Drittel der russischen Lieferungen ersetzen. Erdgas will die EU künftig gemeinsam einkaufen, um die Preise zu drücken.

Der russische Präsident Wladimir Putin soll Europa nicht mehr so einfach mit dem Gashahn erpressen können. Das ist die strategische Überlegung, die hinter der "Energiepartnerschaft" steckt, die US-Präsident Joe Biden und Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Freitag in Brüssel präsentierten. Als Bühne diente diesmal die hermetisch abgeriegelte US-Vertretung in der Nähe des Königspalasts.

"Wir wollen Europa dabei helfen, die Abhängigkeit von russischem Gas so schnell wie möglich zu verringern", sagte Biden. Und kündigte an, dass die Vereinigten ...