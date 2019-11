US-Gericht erlaubt Herausgabe von Trumps Steuerklärungen

US-Präsident Donald Trump hat im Rechtsstreit um die Geheimhaltung seiner Finanzen einen Rückschlag hinnehmen müssen. Ein New Yorker Berufungsgericht entschied am Montag, dass Trumps Steuerberatungsfirma den Ermittlungsbehörden Steuererklärungen von insgesamt acht Jahren übergeben muss. Die Unterlagen von 2011 bis 2018 hatte der New Yorker Staatsanwalt Cyrus Vance angefordert.

SN/APA (AFP)/OLIVIER DOULIERY Der US-Präsident möchte die Geheimhaltung seiner Finanzen