US-Gesundheitssystem droht Überlastung

Jeden Tag infizieren sich in den USA mehr als 750.000 Menschen mit dem Coronavirus. Trotz eines milderen Krankheitsverlaufs bei der Omikron-Variante im Vergleich zu früheren Varianten droht dem Gesundheitssystem eine Überlastung.

Amerikas Topinfektiologe, Anthony Fauci, macht eine düstere Vorhersage. Omikron werde unabhängig vom Impfstatus "so gut wie jeden treffen", sagte der Chefberater von Präsident Joe Biden bei einem Chat mit der Denkfabrik "Center for Strategic and International Studies" in Washington. Während die Geimpften keine oder nur milde Symptome entwickelten, sei die Lage für die vielen Nicht-Geimpften extrem ernst.

Bei einer Anhörung vor dem US-Senat führte Fauci weiter aus, was die rasante Verbreitung des Omikron-Virus bedeute. Die Chance, an den ...