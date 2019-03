US-Grenzschutz setzte wieder Tränengas gegen Migranten ein

An der Grenze zu Mexiko sind US-Grenzbeamte mit Tränengas gegen Migranten aus Mittelamerika vorgegangen. Eine Gruppe von Migranten, darunter Kinder, versuchte am Donnerstag mit einem aus Kleidungsstücken zusammengebundenen Seil einen Grenzzaun am Strand zwischen der mexikanischen Stadt Tijuana und San Diego in Kalifornien zu überwinden. Beamte des US-Grenzschutzes drängten sie mit Tränengas ab.

SN/APA (AFP)/GUILLERMO ARIAS Migranten banden aus Kleidungsstücken ein Kletterseil zusammen